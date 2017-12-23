 

Областные власти не дадут недвижимость коммерсантам

23.12.2017 | 12:52 Новости, Общество

Утверждено положение о предоставлении госимущества в аренду.

Положение утвердил исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин. Документ регламентирует порядок предоставления в льготную аренду и безвозмездное пользование недвижимости, находящейся в государственной собственности Орловской области.

В частности, безвозмездно его разрешено передавать федеральным органам исполнительной власти и госучреждениям, органам государственной власти региона и местного самоуправления, муниципальным учреждениям и некоммерческим организациям «для осуществления социально значимой для Орловской области уставной деятельности».

В то же время запрещено безвозмездно передавать недвижимость предприятиям и организациям для ведения коммерческой деятельности. Кроме того, областное имущество не может быть предоставлено даже в льготную аренду юрлицу или индивидуальному предпринимателю, в отношении которого вступило в силу решение суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

Стоимость арендной платы, как и прежде, по заказу профильных департаментов и управлений будут рассчитывать на основании независимой оценки.

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