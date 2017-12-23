Под Орлом нашли «тайные» дороги

В Орловском районе подвели итоги ревизии бесхозяйных объектов.

Как сообщили в администрации Орловского района, вопрос был рассмотрен на совещании при главе. Начальник управления муниципального имущества и архитектуры Андрей Фомин рассказал о результатах ревизии. В текущем году в поселениях района выявлено 122 бесхозных объекта, в том числе 50 объектов водоснабжения, 12 – водоотведения, 4 — теплоснабжения, 37 – газоснабжения, 3 — электросетевого хозяйства и 13 иных объектов. Кроме того, были обнаружены три бесхозные автодороги, документации на которые не оказалось.

Однако выявлено далеко не все имущество, которое по разным причинам и в разное время осталось без владельцев. Поэтому ревизия будет продолжена. Более того, разработают «дорожную карту», которая позволит упорядочить данную работу. Ревизия необходимо по ряду причин. Прежде всего, муниципальные власти обязаны принимать на свой баланс брошенные объекты.

Кроме того, на них можно зарабатывать. В Орловском районе, например, планируют сформировать реестр бесхозных объектов, после чего будет проведена оценка их стоимости. Затем власти попытаются сдать их в аренду коммунальщикам.