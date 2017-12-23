 

Под Орлом нашли «тайные» дороги

23.12.2017 | 17:01 Новости, Общество

В Орловском районе подвели итоги ревизии бесхозяйных объектов.

Как сообщили в администрации Орловского района, вопрос был рассмотрен на совещании при главе. Начальник управления муниципального имущества и архитектуры Андрей Фомин рассказал о результатах ревизии. В текущем году в поселениях района выявлено 122 бесхозных объекта, в том числе 50 объектов водоснабжения, 12 – водоотведения, 4 — теплоснабжения, 37 – газоснабжения, 3 — электросетевого хозяйства и 13 иных объектов. Кроме того, были обнаружены три бесхозные автодороги, документации на которые не оказалось.

Однако выявлено далеко не все имущество, которое по разным причинам и в разное время осталось без владельцев. Поэтому ревизия будет продолжена. Более того, разработают «дорожную карту», которая позволит упорядочить данную работу. Ревизия необходимо по ряду причин. Прежде всего, муниципальные власти обязаны принимать на свой баланс брошенные объекты.

Кроме того, на них можно зарабатывать. В Орловском районе, например, планируют сформировать реестр бесхозных объектов, после чего будет проведена оценка их стоимости. Затем власти попытаются сдать их в аренду коммунальщикам.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования