В Орле ожидаются потепление и штормовой ветер

Погода будет неблагоприятной.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, в ближайшие сутки на территории региона ожидается ветер скоростью до 18 метров в секунду. Выпадет снег, днем переходящий в снег с дождем. На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха ночью -7..-2°С, днем -2..+3°С. Осадки продолжатся в ближайшие дни.

— Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, — напомнили в МЧС.