 

В Орле в перинатальном центре произошел пожар

23.12.2017 | 21:37 Новости, Происшествия

Пришлось эвакуировать 120 человек.

Орловские спасатели потушили возгорание в перинатальном центре. Сообщение о происшествии поступило в 9:30 — сотрудник охраны пожаловался на сильное задымление. На место были отправлены 33 спасателя.

— По прибытию были сформированы звенья газодымозащитников, пожарные рассредоточили свои силы на обнаружение и ликвидацию очага возгорания и эвакуацию людей. На момент загорания в отделении находилось около 120 человек, все они были эвакуированы и временно размещены в другом корпусе, — сообщили в МЧС.

Пациентки перинатального центра испугались задымления. Источник пожара находился в подвале — по предварительной версии, из-за прорыва трубы отопления произошло попадание воды в плафон, и загорелась проводка.

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