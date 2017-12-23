В Орле в перинатальном центре произошел пожар

Пришлось эвакуировать 120 человек.

Орловские спасатели потушили возгорание в перинатальном центре. Сообщение о происшествии поступило в 9:30 — сотрудник охраны пожаловался на сильное задымление. На место были отправлены 33 спасателя.

— По прибытию были сформированы звенья газодымозащитников, пожарные рассредоточили свои силы на обнаружение и ликвидацию очага возгорания и эвакуацию людей. На момент загорания в отделении находилось около 120 человек, все они были эвакуированы и временно размещены в другом корпусе, — сообщили в МЧС.

Пациентки перинатального центра испугались задымления. Источник пожара находился в подвале — по предварительной версии, из-за прорыва трубы отопления произошло попадание воды в плафон, и загорелась проводка.