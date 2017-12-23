В Орловской области 139 человек стали банкротами

В налоговой службе обнародовали статистику банкротства физлиц.

Как сообщили в пресс-службе регуправления ФНС, вопрос был обсужден на заседании общественного совета, который действует при ведомстве. По словам начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС Елены Юдиной, в Орловской области к 1 декабря 2017 года в процедурах банкротства находится 139 физических лиц.

— Из них в процедуре реализации имущества находятся 133 человека, в процедуре реструктуризации долгов – 6, — отметила она. — Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом.

При этом надо отвечать ряду условий. Так, требования кредиторов к гражданину должны составлять не менее 500 тысяч рублей. Просроченная задолженность по ним должна превышать три месяца.

— При рассмотрении дела о банкротстве применяются реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое соглашение, — пояснила Елена Юдина. — Законодательством также предусмотрен механизм освобождения гражданина, признанного банкротом, от обязательств после завершения расчетов с кредиторами в случае его добросовестного поведения.

Освобождение от обязательств невозможно, если гражданин совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, от уплаты налогов и сборов, предоставил заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.