 

Амчанка скрыла от государства 2 миллиона рублей

24.12.2017 | 15:33 Новости, Общество

Суд Мценска рассмотрел дело об уклонении от налогов.

Как сообщили в суде Мценского района, жительница райцентра на протяжении трех лет уклонялась от уплаты налогов. Она занималась бизнесом – оптовой и розничной торговлей. Женщина отлично знала, сколько должна платить в казну. Но решила скрыть от государства часть прибыли.

Предпринимательница не представила в налоговый орган декларации за определенные периоды времени. А в поданных декларациях указала ложные сведения, занизив сумму. В общей сложности с 1 января 2013 года по июль 2016 года женщина уклонилась от оплаты налогов на 2,15 миллиона рублей.

Дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимая признала свою вину. Она наказана штрафом в размере 150 тысяч рублей.

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