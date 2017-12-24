Амчанка скрыла от государства 2 миллиона рублей

Суд Мценска рассмотрел дело об уклонении от налогов.

Как сообщили в суде Мценского района, жительница райцентра на протяжении трех лет уклонялась от уплаты налогов. Она занималась бизнесом – оптовой и розничной торговлей. Женщина отлично знала, сколько должна платить в казну. Но решила скрыть от государства часть прибыли.

Предпринимательница не представила в налоговый орган декларации за определенные периоды времени. А в поданных декларациях указала ложные сведения, занизив сумму. В общей сложности с 1 января 2013 года по июль 2016 года женщина уклонилась от оплаты налогов на 2,15 миллиона рублей.

Дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимая признала свою вину. Она наказана штрафом в размере 150 тысяч рублей.