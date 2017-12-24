 

Орловская область отметилась в рейтинге страховщиков

24.12.2017 | 14:32 Новости, Общество

Наш регион вошел в число лидеров по объему начисленных агростраховых премий.

Три региона Черноземья вошли в пятерку субъектов-лидеров по объему начисленной премии в сегменте сельхозстрахования с господдержкой в РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального союза агростраховщиков и Центробанка.

По итогам девяти месяцев 2017 года Орловская область поднялась в рейтинге и заняла в нем третье место. Объем начисленных агростраховых премий с господдержкой в нашем регионе за отчетный период составил 302 миллиона рублей.

Выше только Москва и Воронежская область. Четвертое место занимает Липецкая область с показателем 228 миллионов рублей. Прошлогодний лидер Белгородская область заняла лишь 15 место. Впрочем, этот регион в текущем году был вынужден вообще отказаться от господдержки страхования посевов.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования