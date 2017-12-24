Орловских чиновников по суду обязали убрать свалки

По требованиям прокуроров ликвидирована 581 несанкционированная свалка.

Право граждан на безопасное проживание пришлось отстаивать в судебном порядке. Об этом заявил прокурор Орловской области Иван Полуэктов в рамках Второго открытого форума, прошедшего в надзорном ведомстве. По его словам, существенные недостатки в работе с отходами выявлялись в сельских районах.

— В 2017 году только после обращения прокуроров в суд с исками были ликвидированы свалки в сельских поселениях Орловского, Глазуновского, Сосковского и других районов, а также в лесопарке «Лужки», бывшем щебеночном карьере у реки Рыбница и водоохранной зоне реки Неручь, — сказал Иван Полуэктов. – Свыше 20 должностных лиц органов контроля были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего по требованиям прокуроров в Орловской области ликвидирована 581 несанкционированная свалка. Впрочем, в регионе остается еще более 200 стихийных свалок.