 

Под Орлом проверили скотомогильники

24.12.2017 | 11:41 Новости, Общество

Ветеринарно-санитарное обследование прошло в Сосковском районе.

Специалисты отдела агроэкологических исследований совместно с инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора в Сосковском районе провели ветеринарно-санитарное обследование скотомогильников с использованием геодезической съемки. Об этом сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора.

Работа была проведена в рамках исполнения приказа «Об осуществлении надзора за физической защитой источников особо опасных организмов». Специалисты также установили площади и местоположения скотомогильников. Кстати, вопрос о состоянии мест захоронений биоотходов был поднят и на прошедшем недавно в прокуратуре Орловской области Втором открытом форуме.

Было отмечено, что использовавшиеся в советское время колхозами для захоронения трупов животных могильники сейчас не отвечают требованиям. В Орловской области находится 312 недействующих скотомогильников, в том числе 21 сибиреязвенный. Собственников имеют только 4 скотомогильника.

В этом году по представлениям прокуратуры были проведены работы по ограждению, обустройству и обозначению предупреждающими знаками сибиреязвенных скотомогильников в Малоархангельском, Болховском, Залегощенском, Должанском и Мценском районах.

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