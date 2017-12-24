В администрации Ливен создадут новое управление

Депутаты ливенского горсовета одобрили идею чиновников.

На прошедшем накануне заседании горсовета ливенские депутаты одобрили изменения в структуре городской администрации. В ней будет создан новый отраслевой орган с правами юридического лица, а именно: управление жилищно-коммунального хозяйства.

Оно будет подчиняться первому заместителю главы города. В его состав войдут два отдела: отдел ЖКХ и отдел благоустройства и экологии. Штатное расписание управления, которое станет пятым в структуре администрации райцентра, должен утвердить глава города.

— Данные преобразования продиктованы необходимостью повышения эффективности работы функционального органа и не подразумевают изменений в штатной численности администрации города и увеличения фонда заработной платы, — завила на сессии начальник отдела организационной и кадровой работы Татьяна Болычева.

Постановление горсовета вступит в силу с 1 января 2018 года. Депутаты также утвердили длинный список функций и полномочий нового ведомства. Помимо прочего, на управление ЖКХ будут возложены функции муниципального жилищного контроля. Кроме того, его сотрудникам поручат выступать от имени собственника муниципального жилищного фонда на общих собраниях в многоквартирных домах.