Под Орлом опасный вирус убил лесного зверя

Очередной случай бешенства зафиксирован в Знаменском районе.

Как сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, в нашем регионе зарегистрирован очередной случай бешенства животных. Вирус убил енотовидную собаку. Павшего зверя обнаружили на территории Знаменского района.

Патологическая проба была привезена в Орел на исследование. Специалисты отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии выделили в ней вирус бешенства. Напомним, что неделей ранее аналогичная болезнь была выявлена еще у двух диких животных — у енотовидной собаки в Кромском районе и лисы в Покровском районе.