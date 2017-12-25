 

Под Орлом опасный вирус убил лесного зверя

25.12.2017 | 12:04 Новости, Общество

Очередной случай бешенства зафиксирован в Знаменском районе.

Как сообщили в пресс-службе Орловского референтного центра Россельхознадзора, в нашем регионе зарегистрирован очередной случай бешенства животных. Вирус убил енотовидную собаку. Павшего зверя обнаружили на территории Знаменского района.

Патологическая проба была привезена в Орел на исследование. Специалисты отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии выделили в ней вирус бешенства. Напомним, что неделей ранее аналогичная болезнь была выявлена еще у двух диких животных — у енотовидной собаки в Кромском районе и лисы в Покровском районе.

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