В Орел приедет «Рождественский караван Coca-Cola»

26 декабря в Орел прибудет легендарный рождественский караван грузовиков Coca-Cola, сообщили в компании. Благотворительный проект посетит городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Волонтеры поиграют с подопечными в обучающие игры, проведут викторины и мастер-классы.

Второй остановкой каравана станет праздник на площади Ленина.

— Рождественский караван Coca-Cola» — это не только адресная помощь ребятам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Это еще и история о том, как просто совершить добрый поступок. Участие в акции — дело абсолютно добровольное, с каждым годом к ней присоединяется все большее количество сотрудников и партнеров Системы Coca-Cola в России. В 2017 году более 2000 волонтеров примут участие в «Рождественском караване», — рассказала руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-Cola HBC Россия в Центральном и Южном регионах Елена Цыкало.

Красные грузовики в ходе путешествия сделают остановки в 69 городах по всей России. Оно завершится 5 января 2018 года.