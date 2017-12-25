 

В Орле отчитались об уборке снега

25.12.2017 | 13:56 Новости, Общество

Как сообщила пресс-служба администрации Орла со ссылкой на представителей «Спецавтобазы», 25 декабря город от снега убирают 33 единицы техники, в том числе 11 комбинированных дорожных машин, 11 самосвалов, 4 погрузчика, тракторы. В ручной уборке задействованы 85 человек.

Напомним, накануне орловцы жаловались на нерасчищенные дороги и отсутствие спецтехники на дорогах. В мэрии утверждают, что на улицах трудились 14 снегоуборочных машин. На проезжую часть высыпали 273 тонны противогололедной смеси, а за ночь вывезли 270 кубометров снега.

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