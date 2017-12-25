В «Зареченском» столкнулись три маршрутки

Пользователи соцсетей упрекают водителей в погоне за деньгами.

В Орле в микрорайоне «Зареченском» на бульваре Молодежи столкнулись три автобуса. Фото происшествия опубликовано в соцсетях. Когда произошла авария, не уточняется.

В ДТП попали ПАЗ, следующий по маршруту №4, а также два автобуса, обслуживающие маршрут №9 — «Хендэ» и ПАЗ. На фото видно, что причиной ДТП могла стать скользкая дорога — на проезжей части образовался слой льда. Маршрутки получили незначительные повреждения.

О пострадавших также неизвестно. Отметим, что в этом находится конечная остановка всех автобусов, следующих в «Зареченский».