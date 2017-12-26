Областные власти ввели новые премии

Работников ЗАГС будут поощрять за электронные книги.

Соответствующий указ издал исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин. Он утвердил положение о премировании за выполнение работ по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния – так называемых актовых книг.

Согласно документу, премии положены государственным служащим, работающим в управлении записи актов гражданского состояния Орловской области. Они будут выплачиваться ежемесячно за счет субвенций из федерального центра областному бюджету. Размер премии будут рассчитывать по формуле, учитывающей количество фактически переведенных актовых записей.

Начальнику управления ЗАГС премия выплачивается при достижении ежемесячного планового значения показателя деятельности по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния из расчета 71 актовая запись в день на одного работника.