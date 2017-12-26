 

Орловцам рассказали, как правильно выбрать пиротехнику

26.12.2017 | 15:44 Новости, Общество

Областное управление Роспотребнадзора обнародовало памятку для населения.

Ознакомиться с ней можно на официальном сайте ведомства. В памятке перечислены основные требования, предъявляемые при продаже пиротехнических изделий. Отмечено, что продавать пиротехнику запрещено в жилых зданиях, на вокзалах, платформах железнодорожных станций, уличных переходах, транспортных средствах и на территориях производственных объектов. Кроме того, запрещено продавать ее детям до 16 лет, если производителем не установлено другое возрастное ограничение.

— К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция, которая может быть нанесена на корпусе или потребительской упаковке, — пояснили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. — Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым.

Текст инструкции по применению совместно с надписями на потребительской упаковке должен содержать:

— наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;

— предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;

— сведения об изготовителе и его местонахождения;

— обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;

— сведения о сроке годности или гарантийном сроке и дате изготовления;

— перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

— ограничения в отношении условий обращения;

— требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;

— инструкцию по применению;

— назначение или область применения пиротехнических изделий.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования