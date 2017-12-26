Орловцам рассказали, как правильно выбрать пиротехнику

Областное управление Роспотребнадзора обнародовало памятку для населения.
Ознакомиться с ней можно на официальном сайте ведомства. В памятке перечислены основные требования, предъявляемые при продаже пиротехнических изделий. Отмечено, что продавать пиротехнику запрещено в жилых зданиях, на вокзалах, платформах железнодорожных станций, уличных переходах, транспортных средствах и на территориях производственных объектов. Кроме того, запрещено продавать ее детям до 16 лет, если производителем не установлено другое возрастное ограничение.
— К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция, которая может быть нанесена на корпусе или потребительской упаковке, — пояснили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. — Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым.
Текст инструкции по применению совместно с надписями на потребительской упаковке должен содержать:
— наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;
— предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;
— сведения об изготовителе и его местонахождения;
— обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;
— сведения о сроке годности или гарантийном сроке и дате изготовления;
— перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;
— ограничения в отношении условий обращения;
— требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;
— инструкцию по применению;
— назначение или область применения пиротехнических изделий.