Орловцам рассказали, как правильно выбрать пиротехнику

Областное управление Роспотребнадзора обнародовало памятку для населения.

Ознакомиться с ней можно на официальном сайте ведомства. В памятке перечислены основные требования, предъявляемые при продаже пиротехнических изделий. Отмечено, что продавать пиротехнику запрещено в жилых зданиях, на вокзалах, платформах железнодорожных станций, уличных переходах, транспортных средствах и на территориях производственных объектов. Кроме того, запрещено продавать ее детям до 16 лет, если производителем не установлено другое возрастное ограничение.

— К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция, которая может быть нанесена на корпусе или потребительской упаковке, — пояснили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. — Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым.

Текст инструкции по применению совместно с надписями на потребительской упаковке должен содержать:

— наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;

— предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;

— сведения об изготовителе и его местонахождения;

— обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;

— сведения о сроке годности или гарантийном сроке и дате изготовления;

— перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

— ограничения в отношении условий обращения;

— требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;

— инструкцию по применению;

— назначение или область применения пиротехнических изделий.