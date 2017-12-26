В Орле жители многоэтажки рискуют встретить Новый год без воды

Проблема в насосной станции.

На совещании в администрации Орла 26 декабря обсудили проблему жителей дома №10 на улице Кромской. На верхние этажи здания не поступает вода из-за аварийного состояния насосной станции. Сити-менеджер Александр Муромский поручил главе «Орелводоканала» Василию Иванову решить вопрос до новогодних праздников.

Передача насосной станции на баланс муниципального предприятия займет длительное количество времени. Альтернатива — установка насосов в каждом доме. На разработку проекта необходимо 5-7 дней.