 

В Орле жители многоэтажки рискуют встретить Новый год без воды

26.12.2017 | 12:18 ЖКХ, Новости

Проблема в насосной станции.

На совещании в администрации Орла 26 декабря обсудили проблему жителей дома №10 на улице Кромской. На верхние этажи здания не поступает вода из-за аварийного состояния насосной станции. Сити-менеджер Александр Муромский поручил главе «Орелводоканала» Василию Иванову решить вопрос до новогодних праздников.

Передача насосной станции на баланс муниципального предприятия займет длительное количество времени. Альтернатива — установка насосов в каждом доме. На разработку проекта необходимо 5-7 дней.

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