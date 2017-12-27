Орловчанка пыталась украсть машину при помощи грузового крана

Жительница Мценска признана виновной в совершении необычной кражи.

Орловский облсуд оставил без изменения обвинительный приговор, вынесенный ранее судом Мценского района. Перед ним предстала местная жительница, которая в 2014 году уже была судима за грабеж. Лишь недавно она вышла на свободу из колонии. Очередное преступление ей не удалось довести до конца – злоумышленницу задержали с поличным.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, женщина заметила в ангаре соседа зерносортировочную машину и решила похитить ее и сдать на металлолом. Она обманула сожителя, сказав, что техника якобы принадлежала ее покойному отцу. Он согласился помочь.

— Мужчина пригласил своего знакомого, у которого был грузовой автомобиль с краном-манипулятором, — рассказали в облсуде. — 7 августа среди бела дня грузовой автомобиль с краном-манипулятором заехал в ангар и погрузил зерносортировочную машину.

Как раз в этот момент явился хозяин. В суде женщина полностью признала себя виновной. Ее действия были квалифицированы как покушение на кражу. Ей назначено наказание в виде 1 года и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.