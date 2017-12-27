Орловских чиновников попросили серьезно поговорить с народом

В Орловском районе попытаются взыскать налоговые долги.

Как сообщили в администрации Орловского района, идея прозвучала на оперативном совещании. Глава района Юрий Парахин попросил глав сельских поселений помочь налоговой службе с взысканием задолженности с физических лиц.

— У каждого главы поселения есть пофамильные списки должников, — сказал он. — Люди в большинстве случаев предупреждены. Но, видимо, кому-то требуется дополнительная информация, напоминание или разъяснение каких-то моментов.

Также сообщается, что по данным на 1 декабря налоговая задолженность рядовых жителей Орловского района составляет около 80 млн рублей. Наибольший долг приходится на транспортный налог — 52 миллиона. По земельному налогу местные жители задолжали государству 25 миллионов