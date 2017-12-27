 

Орловских чиновников попросили серьезно поговорить с народом

27.12.2017 | 16:00 Новости, Общество

В Орловском районе попытаются взыскать налоговые долги.

Как сообщили в администрации Орловского района, идея прозвучала на оперативном совещании. Глава района Юрий Парахин попросил глав сельских поселений помочь налоговой службе с взысканием задолженности с физических лиц.

— У каждого главы поселения есть пофамильные списки должников, — сказал он. — Люди в большинстве случаев предупреждены. Но, видимо, кому-то требуется дополнительная информация, напоминание или разъяснение каких-то моментов.

Также сообщается, что по данным на 1 декабря налоговая задолженность рядовых жителей Орловского района составляет около 80 млн рублей. Наибольший долг приходится на транспортный налог — 52 миллиона. По земельному налогу местные жители задолжали государству 25 миллионов

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования