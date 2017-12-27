 

В Ливнах дефицит бюджета приблизился к критическому порогу

27.12.2017 | 15:30 Новости, Общество

В райцентре отредактировали главный финансовый документ.

Контрольно-счетная палата города Ливны дала заключение на проект внесения поправок в местный бюджет на 2017 год. Специалисты считают, что он не противоречит законодательству. Но отмечают, что дефицит бюджета приблизился к критическому порогу. Он составит 56,93 миллиона рублей.

В соответствии со статьей 92.1 БК РФ размер дефицита не должен превышать 10 процентов объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Кроме того, может быть учтено изменение остатков средств на счетах. Это один из источников погашения дефицита.

В КСП подсчитали, что при выполнении всех условий в этом году максимально возможный дефицит бюджета составляет 57,4 миллиона рублей. То есть реальный дефицит практически достиг максимально допустимого значения. Погашать его планируют за счет изменения остатков средств на счетах (30,5 миллиона рублей) и за счет банковских (15,4 млн) и бюджетных кредитов (11 млн).

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