 

В Орле сдают в аренду помещение под майнинг-ферму

27.12.2017 | 10:31 Новости, Общество

Криптовалюты добрались до областного центра.

Владелец помещения в доме в Почтовом переулке разместил необычное предложение об аренде. Он пригласил желающих организовать в помещении майнинг-ферму криптовалюты.

«Майнишь? Твоя ферма может быть здесь! Площадь от 100 м²», — гласит надпись на объявлении. Фото выложила в Facebook пользователь Мария Костромичева.

Справочно

Криптовалюта и, в частности, биткоин стали прорывом 2017 года в экономике. Несмотря на недавнее крупное падение, 1 биткоин на сегодня оценивается в 944 076 рублей.

Майнинг — деятельность по поддержанию распределённой платформы и созданию новых блоков с возможностью получить вознаграждение в форме новых единиц и комиссионных сборов в различных криптовалютах, в частности в Биткойн. Производимые вычисления требуются для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.

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