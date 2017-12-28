Где в Орле встретить Новый год?

Согласно плану праздничных мероприятий, опубликованному на сайте администрации Орла, наступление 2018 года можно будет встретить в нескольких местах города — подготовлены различные культурные мероприятия.

На площади Ленина в 01:30 начнется праздник «Место встречи Новый год!». Над городом прогремит фейерверк. В городском парке в это же время начнется театрализованная постановка «Год Собаки — добрый Год!». Жители Заводского района смогут встретить 2018 год на площадью перед Орловским городским центром культуры. В 01:00 начнется праздничная программа у КДЦ «Металлург».

1 января в полдень в Детском парке пройдет театрализованная интермедия «Операция «Новый год». Представление повторят до 6 января включительно.