 

Где в Орле встретить Новый год?

28.12.2017 | 11:50 Важное, Новости, Общество

Согласно плану праздничных мероприятий, опубликованному на сайте администрации Орла, наступление 2018 года можно будет встретить в нескольких местах города — подготовлены различные культурные мероприятия.

На площади Ленина в 01:30 начнется праздник «Место встречи Новый год!». Над городом прогремит фейерверк. В городском парке в это же время начнется театрализованная постановка «Год Собаки — добрый Год!». Жители Заводского района смогут встретить 2018 год на площадью перед Орловским городским центром культуры. В 01:00 начнется праздничная программа у КДЦ «Металлург».

1 января в полдень в Детском парке пройдет театрализованная интермедия «Операция «Новый год». Представление повторят до 6 января включительно.

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Орелград. 2017 год

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