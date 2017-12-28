Орловец убежал от армии, но не от следствия

На него возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело на уклониста от армии, который не являлся в военкомат вплоть до наступления непризывного возраста. Сейчас парню 28 лет, и он — фигурант уголовного дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

На учете он состоял с 2006 года и был прикреплен к отделу по Заводскому и Советскому районам. Парень был годен к военной службе и не имел оснований для отсрочки, но с октября 2015 года по декабрь 2016 года он игнорировал каждую приходящую повестку.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.