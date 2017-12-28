 

Орловская область потратит на стройки 1,3 млрд рублей

28.12.2017 | 16:16 Новости, Общество

Утверждена региональная программа развития инфраструктуры.

Исполняющий обязанности врио губернатора Орловской области Александр Бударин утвердил межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры на 2018 год». Объем ее финансирования превысит 1,3 миллиарда рублей. Средства поступят из бюджетов всех уровней на строительство и капитальный ремонт различных объектов.

Наибольший объем финансирования придется на автомобильные дороги. Он превысит 1,1 миллиарда рублей. В частности, более 52,6 миллиона рублей планируется выделить на проектирование строительства автомобильной дороги регионального значения «Западный обход г. Орла».

Проектирование автодороги от Болховского до Наугорского шоссе в Орле обойдется бюджету более чем в 14,2 миллиона рублей, а разработка проектной и рабочей документации для реконструкции Красного моста – почти в 50 миллионов рублей.

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