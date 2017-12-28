 

Рособрнадзор оценил объективность ЕГЭ в Орловской области

28.12.2017 | 15:30 Новости, Образование

Представлен рейтинг объективности образовательных результатов обучающихся.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки подготовлен итоговый аналитический сборник, в котором представлен рейтинг объективности образовательных результатов обучающихся. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО).

Представители федерального ведомства использовали такой показатель, как внешний индекс необъективности. Он характеризует количество оценочных процедур, в которых обнаружены признаки необъективности результатов по всероссийским проверочным работам (ВПР) и основному государственному экзамену (ОГЭ). В Орловской области этот показатель оказался одним из самых низких в стране.

— 7,4 процента результатов считаются необъективными, а используемый показатель характеризует отсутствие завышения результатов внешних оценочных процедур у большинства школ региона, — рассказали в ОРЦОКО. — Это позволило Орловской области занять третье место среди 85 регионов.

Индекс неподтверждения медалистов составил 6,7 процента. Наш регион занял 11 место в общероссийском рейтинге. Данный показатель характеризует долю медалистов, получивших результаты на ЕГЭ существенно ниже, чем требуемые для подтверждения медали.

Кроме того, Орловская область вошла в десятку регионов, в которых более 90 процентов выпускников набрали 150 баллов и выше по трем учебным предметам ЕГЭ в 2017 году.

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