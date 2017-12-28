 

В Ливнах открыли памятный знак 13-й армии

28.12.2017 | 16:44 Новости, Общество

Церемония прошла в городском парке культуры и отдыха.

Как сообщает пресс-служба Орловского обкома КПРФ, в городском парке культуры и отдыха состоялся торжественный митинг. Он был посвящен 76-й годовщине освобождения Ливен от немецко-фашистских захватчиков.

«Был открыт памятный знак, посвященной 13-й армии, освободившей город Ливны 25 декабря 1941 года в ходе Ливенско-Елецкой операции, — рассказали в обкоме КПРФ. — В митинге приняли участие ливенские коммунисты, представители Союза Советских офицеров, городской администрации и жители Ливен».

Глава города Николай Злобин отметил, что памятный знак – это «результат всеобщего объединения усилий». Он также поблагодарил депутата Орловского облсовета Евгения Мельника «за идею и финансовое сопровождение ее реализации». Воплощение творческой мысли принадлежит ливенскому художнику и скульптору Константину Сараеву, отметили в администрации города.

— Городской парк — достойное место для такого памятника, потому что он является не только излюбленным местом отдыха горожан, но и объектом исторической памяти, — сказал Николай Злобин.

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