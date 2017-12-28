В Орле изъяли 2 тонны подозрительных продуктов

В Роспотребнадзоре подвели итоги уходящего года.

Проблема качества и безопасности продуктов питания была обсуждена на заседании Общественного совета, действующего при управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Как сообщили в этом ведомстве, в 2017 году было исследовано более 14,6 тысячи проб пищевой продукции. По результатам проверок из оборота было изъято более 2 тонн продуктов, не соответствовавших нормативным требованиям.

— Среди нестандартных проб превалирует молоко и молочная продукция, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Констатировано снижение количества выявленной фальсифицированной продукции в образовательных и оздоровительных учреждениях.

По мнению участников заседания, в целом ситуация стабилизировалась. По сравнению с 2016 годом доля продуктов, не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям, сократилась с 0,7 до 0,2 процента, по физико-химическим показателям — с 3,2 до 1,2 процента.