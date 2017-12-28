 

В Орле отремонтируют 21 мусорную площадку

28.12.2017 | 12:24 ЖКХ, Новости

Ремонт трех из них переносится с 2016 года.

В 2018 году в Орле запланировано отремонтировать 21 контейнерную площадку, сообщили в администрации города. 11 объектов находится в Железнодорожном районе, 6 — в Северном, 3 — в Заводском, 1 — в Советском районе.

— В список вошли в том числе площадки, которые не были отремонтированы в 2016 году. Их всего три: у дома №258 на ул. 1-я Курская, на пересечении ул. Тульская и пер. Белинского, у дома №2 на ул. Прокуровская, — пояснили в мэрии.

На эти цели в бюджете Орла запланировано 715,9 тыс. рублей.

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Орелград. 2017 год

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