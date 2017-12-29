К Новому году Орел подготовили безработные

В Орле завершает работу последняя группа «общественников».

В Орле завершает работу последняя в текущем году группа безработных граждан, занятых на оплачиваемых общественных работах. Об этом сообщает управление труда и занятости Орловской области. Безработные были приписаны к «Спецавтобазе по санитарной очистке города Орла». Вместе со штатными сотрудниками они подготовили областной центр к встрече Нового года.

— Для безработных оплачиваемые общественные работы имеют высокую социальную значимость, — отметили в управлении. — Они дают возможность подыскивать подходящую работу, имея временный заработок. Участники общественных работ получают зарплату от работодателей и материальную поддержку от службы занятости.

В целом в 2017 году в общественных оплачиваемых работах в Орловской области приняло участие более 1,1 тысячи человек. Они в основном трудились кондукторами, почтальонами, делопроизводителями, рабочими и уборщиками.