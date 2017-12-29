 

Облсуд отказал Илье Дисману в домашнем аресте

29.12.2017 | 11:02 Новости, Общество

Мера пресечения оставлена без изменения.

Орловский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего исполнительного директора филиала ООО «АСК Инжиниринг» Ильи Дисмана. Об этом сообщает пресс-служба облсуда. В апелляционной инстанции была рассмотрена жалоба адвоката бывшего строителя «Титаника» (многопрофильного медцентра в Орле) на постановление Заводского районного суда.

Защита просила изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Облсуд отказал в удовлетворении просьбы. Как отметили в пресс-службе, «есть основания полагать, что обвиняемый скроется от предварительного следствия или суда, может угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу». Таким образом, Илья Дисман останется под стражей до 16 февраля 2018 года.

Напомним, что он обвиняется в хищении мошенническим путем 136 миллионов рублей при строительстве медцентра и полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев 157 работникам филиала ООО «АСК Инжиниринг» на общую сумму 5,1 миллиона рублей. Также на него было заведено третье уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

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