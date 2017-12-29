Орловцам рассказали, как не отравиться на Новый год

Роспотребнадзор обнародовал полезные советы.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало памятку о том, как правильно провести праздничное застолье. Специалисты напоминают, что праздник может быть омрачен пищевыми отравлениями и острыми кишечными инфекциями.

— Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда — всевозможные многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и другое, отметили в Роспотребнадзоре. — Кроме готовых блюд причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

Чтобы предохранить себя, областной Роспотребнадзор рекомендует при хранении продуктов строго придерживаться рекомендаций изготовителя. Их можно найти на этикетках. Соблюдать сроки хранения пищевых продуктов в холодильниках. Избегать соприкосновения сырой и готовой пищи.

— Готовьте пищу сразу после размораживания, — советуют специалисты управления. — Не следует замораживать продукты, если они были уже разморожены: бактерии могли в тепле начать размножаться. Соблюдайте температурный режим и выдерживайте необходимое время при термической обработке блюд из мяса и рыбы.

Тщательно мойте рабочий стол, разделочные доски и кухонную утварь, особенно те предметы, которые соприкасались с сырым мясом, рыбой и птицей, говорят эксперты. Продукты следует приобретать исключительно в торговых организациях, в которых проводятся проверки на качество. На стихийных рынках закупать продукты не рекомендуется.

— Покупайте алкоголь только в проверенных торговых организациях, имеющих лицензию на его продажу, — говорят в Роспотребнадзоре. — Обращайте внимание на качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки: легальные производители разливают продукцию в тару, имеющую особенные отличительные признаки, а этикетка и контрэтикетка наклеены ровно, без перекосов.

Кроме того, немаловажную роль в профилактике отравления алкоголем играет и его умеренное употребление, напомнили в ведомстве.