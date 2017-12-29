Открытый на площади Ленина каток начал таять

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29.12.2017 | 19:38 Новости, Общество

Он станет доступен для посещения при морозной погоде.

29 декабря в Орле на площади Ленина открыли каток. В «коробке» размером 20 на 40 метров могут одновременно кататься до 80 человек, но этого придется подождать — плюсовая погода не дает пользоваться объектом. Он станет доступен для посетителей при установлении морозной погоды. Желающие прокатиться пришли с коньками и, узнав об этом, сильно разочаровались.

На открытии выступили творческие коллективы. Юные хоккеисты продемонстрировали свое мастерство. В январе на площади Ленина пройдут турниры по хоккею среди школьников, мастер-классы. Посещение катка будет бесплатным, в планах — организовать прокат коньков. В расположившихся рядом палатках можно приобрести горячие напитки и попробовать продукцию местных производителей.

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