Открытый на площади Ленина каток начал таять

Он станет доступен для посещения при морозной погоде.

29 декабря в Орле на площади Ленина открыли каток. В «коробке» размером 20 на 40 метров могут одновременно кататься до 80 человек, но этого придется подождать — плюсовая погода не дает пользоваться объектом. Он станет доступен для посетителей при установлении морозной погоды. Желающие прокатиться пришли с коньками и, узнав об этом, сильно разочаровались.

На открытии выступили творческие коллективы. Юные хоккеисты продемонстрировали свое мастерство. В январе на площади Ленина пройдут турниры по хоккею среди школьников, мастер-классы. Посещение катка будет бесплатным, в планах — организовать прокат коньков. В расположившихся рядом палатках можно приобрести горячие напитки и попробовать продукцию местных производителей.