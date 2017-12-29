 

В Орле из-за строительства моста на полтора года перекрыли движение

29.12.2017 | 15:36 Новости, Общество

По набережной нельзя будет проехать.

Как сообщили в администрации Орла, движение автомобилей по набережной Дубровинского в районе дома №76 (новое многоэтажное здание — прим. ред.) закрыто до 15 июля 2019 года. Это связано со строительством пешеходного моста через Оку в том районе.

Работы по подготовке к строительству начались в декабре 2017 года. Отметим, что подрядчиком стала компания «Региональные газораспределительные сети». Между тем в обществе не утихают споры по поводу необходимости моста, а также адекватности проекта.

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