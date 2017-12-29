В Орле утвердили правила «Народного бюджета»

Горожанам разрешат навести в Орле порядок.

Администрация Орла утвердила порядок инициирования мероприятий гражданами и их конкурсного отбора для участия в проекте «Народный бюджет» в Орловской области. Напомним, что в его рамках рядовым жителям предлагается вложить собственные средства в решение острых проблем, а из бюджета будет добавлено софинансирование.

Желающих, вероятно, будет много, поэтому власти решили оценивать заявки на конкурсной основе. В Орле такую комиссию возглавил первый заместитель главы администрации Олег Минкин. Заявки победителей будут включены в муниципальные программы «в целях софинансирования их реализации за счет средств областного бюджета».

Согласно утвержденным правилам, в конкурсном отборе могут участвовать мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту:

1) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности (системы водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и так далее);

2) внутригородских дорог, тротуаров, придомовых территорий, находящихся в муниципальной собственности;

3) муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта;

4) территорий населенных пунктов, площадей, парков, спортивных и детских площадок, мест массового отдыха, расположенных на земельных участках, управление и распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области.

Максимально допустимая стоимость мероприятия с учетом всех источников финансирования составляет 4 миллиона рублей. Обязательным условием участия в проекте «Народный бюджет» является софинансирование со стороны населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Минимальная доля народного вклада в Орле установлена в размере 15 процентов. Но есть исключение: не менее 25 процентов средств жители, юрлица и ИП должны вкладывать в установку и ремонт детских площадок, расположенных на муниципальных землях. Организация конкурсного отбора возложена на управление городского хозяйства и транспорта.