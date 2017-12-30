Под Орлом завели дело на торговца новогодними елками

В Ливнах новогодними деревьями торговали без документов.

В райцентре Ливны в рамках фитосанитарного контроля проверили 220 новогодних елей и сосен. Партию ходового в эти дни товара привезли из Калужской области, в которой установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса: малому черному еловому и черному сосновому усачам.

Как пояснили в территориальном управлении Россельхознадзора, в подобном случае необходимы документы, подтверждающие фитосанитарное благополучие подкарантинной продукции. Но в Ливнах у продавца их не было. Поэтому новогодние деревья осмотрели местные специалисты.

— Неисполнение требований в области карантина растений со стороны владельцев груза могло повлечь за собой риск распространения на территории Орловской области карантинных объектов, — объяснили в ТУ Россельхознадзора.

Вредителей леса в новогодней партии не нашли. Но на продавца все же завели дело об административном правонарушении.