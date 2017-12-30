 

Под Орлом завели дело на торговца новогодними елками

30.12.2017 | 14:57 Новости, Общество

В Ливнах новогодними деревьями торговали без документов.

В райцентре Ливны в рамках фитосанитарного контроля проверили 220 новогодних елей и сосен. Партию ходового в эти дни товара привезли из Калужской области, в которой установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса: малому черному еловому и черному сосновому усачам.

Как пояснили в территориальном управлении Россельхознадзора, в подобном случае необходимы документы, подтверждающие фитосанитарное благополучие подкарантинной продукции. Но в Ливнах у продавца их не было. Поэтому новогодние деревья осмотрели местные специалисты.

— Неисполнение требований в области карантина растений со стороны владельцев груза могло повлечь за собой риск распространения на территории Орловской области карантинных объектов, — объяснили в ТУ Россельхознадзора.

Вредителей леса в новогодней партии не нашли. Но на продавца все же завели дело об административном правонарушении.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования