В Орле показали игрушки заключенных

В региональном управлении ФСИН подвели итоги творческого конкурса.

Как сообщили в управлении ФСИН по Орловской области, осужденные приняли участие в творческом конкурсе на изготовление новогодних игрушек. В финальном этапе было представлено более 30 изделий.

— Участники использовали различные материалы, начиная от цветной бумаги, фольги и газет и заканчивая синтепоном, поролоном, тканью и фольгой, — пояснили в УФСИН. — Учитывая то, что игрушка должна быть легкой, они работали с техникой папье-маше.

Все участники были награждены грамотами. Изготовленные осужденными игрушки будут переданы в Некрасовскую школу-интернат, отметили в УФСИН.