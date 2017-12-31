 

Клычков назвал выборы центральным событием 2018 года

31.12.2017 | 10:58 Новости, Общество

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В своем поздравлении он отметил, что главным событием 2018 года станут выборы президента РФ.

— Центральным событием 2018 года, определяющим будущее России, станут выборы Президента Российской Федерации. А в сентябре нас ожидают выборы Губернатора Орловской области. Пусть наш с вами гражданский выбор заложит основу для счастливой и благополучной жизни страны. Перед нами стоят серьезные задачи: дать новый импульс развитию страны, обеспечить развитие региона, улучшить жизнь каждого человека. Я убежден, что сделать это можно только общими усилиями, — указал врио губернатора Орловской области.

Андрей Клычков пожелал жителям Орловской области здоровья, благополучия, успеха и реализации желаний.

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Орелград. 2017 год

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