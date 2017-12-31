Клычков назвал выборы центральным событием 2018 года

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В своем поздравлении он отметил, что главным событием 2018 года станут выборы президента РФ.

— Центральным событием 2018 года, определяющим будущее России, станут выборы Президента Российской Федерации. А в сентябре нас ожидают выборы Губернатора Орловской области. Пусть наш с вами гражданский выбор заложит основу для счастливой и благополучной жизни страны. Перед нами стоят серьезные задачи: дать новый импульс развитию страны, обеспечить развитие региона, улучшить жизнь каждого человека. Я убежден, что сделать это можно только общими усилиями, — указал врио губернатора Орловской области.

Андрей Клычков пожелал жителям Орловской области здоровья, благополучия, успеха и реализации желаний.