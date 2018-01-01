Облизбирком ограничил расходы на транспорт

Утвержден перечень закупок для проведения президентских выборов.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила перечень закупаемых товаров, работ и услуг, связанных с обеспечением деятельности при проведении выборов президента Российской Федерации. Напомним, что они намечены на 18 марта 2018 года.

В частности, бюджетные средства разрешено тратить на изготовление информационной печатной продукции, наружной информационной продукции, печатей для территориальных и участковых избирательных комиссий, на изготовление специальных трафаретов для незрячих граждан, на проведение обучающих семинаров, трансляцию видеороликов и другое.

Кроме того, утверждена максимально возможная стоимость такой закупаемой услуги, как «аренда транспортного средства с экипажем». Для территориальных избирательных комиссий предел установлен в размере 10 тысяч рублей в месяц, для участковых — 5 тысяч рублей.