 

Облизбирком ограничил расходы на транспорт

1.1.2018 | 14:30 Новости, Общество

Утвержден перечень закупок для проведения президентских выборов.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила перечень закупаемых товаров, работ и услуг, связанных с обеспечением деятельности при проведении выборов президента Российской Федерации. Напомним, что они намечены на 18 марта 2018 года.

В частности, бюджетные средства разрешено тратить на изготовление информационной печатной продукции, наружной информационной продукции, печатей для территориальных и участковых избирательных комиссий, на изготовление специальных трафаретов для незрячих граждан, на проведение обучающих семинаров, трансляцию видеороликов и другое.

Кроме того, утверждена максимально возможная стоимость такой закупаемой услуги, как «аренда транспортного средства с экипажем». Для территориальных избирательных комиссий предел установлен в размере 10 тысяч рублей в месяц, для участковых — 5 тысяч рублей.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования