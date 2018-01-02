Роспотребнадзор рассказал, куда лучше не лететь на отдых

В Управлении Роспотребнадзора по Орловской области рассказали о местах, где отдых на январских каникулах может быть опасен для здоровья. Информация актуальна в связи с увеличением количества жителей, которые летят на отдых в теплые страны.

В странах Америки продолжает развиваться лихорадка Зика, в Центральной и Западной Африке — лихорадка Эбола. В Новой Каледонии и на Канарских островах есть опасность заболеть лихорадкой Денге. На Мадагаскаре зафиксирована вспышка чумы, в Йемене — дифтерии и холеры, в Гонконге — птичьего гриппа, в Канаде — энтерогеморрагической кишечной инфекции.

— Сохраняется эпидемиологическое неблагополучие в мире по лихорадке Денге. Заражение данной инфекцией возможно при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Гонконга, Мальдивских островов, — предупредили в Роспотребнадзоре.

Ведомство рекомендует соблюдать следующие меры безопасности при выезде на отдых:

— употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены;

— употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода);

— нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды;

— мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке;

— желательно не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными жителями;

— в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах;

— овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком;

— перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом;

— при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот;

— в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), а также в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.