Клычков вынесет орловские ярмарки в другие регионы

Орловское представительство в Москве наделили новыми полномочиями.

Врио губернатора Андрей Клычков утвердил положение о проведении конкурсного отбора организатора региональных ярмарок Орловской области в других субъектах Российской Федерации. Данные функции возложены на представительство нашего региона при правительстве страны. Напомним, что его возглавляет вице-губернатор Михаил Коротаев.

Как следует из документа, конкурсный отбор проводится «с целью выбора организатора, предлагающего лучшие условия для сельхоз- и товаропроизводителей Орловской области при организации торговых мест и проведении региональных ярмарок в других субъектах Российской Федерации».

Для этого представительство обязано создать специальную комиссию. Информация о проведении конкурсного отбора будет размещаться в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Но документы на участие в отборе будут принимать не в Орле, а в Москве – в представительстве Орловской области.

Потенциальным участникам отбора надо будет подать пакет документов, в том числе описание оформления региональной ярмарки, а также дизайн-проекты вывески, рекламных проспектов, специальной одежды работников и торгово-технологического оборудования.