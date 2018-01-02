 

МЧС спасло двух собак 31 декабря в Орле

2.1.2018 | 15:40 Новости, Общество

Ведомство рассказало об итогах праздничных дней.

Сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области 31 декабря спасли двух собак, сообщили в пресс-службе ведомства. Оба животных попали в беду в Орле.

Первый вызов поступил из дома на улице Комсомольской в 08:36. Щенок застрял в подъезде между лестницей и плитами. Его освободили кинологи. Второй раз спасатели выехали на помощь животному за шесть часов до Нового года. На улице 1-й Курской очевидец заметил собаку со сломанной лапой и вызвал МЧС. Сотрудники наложили ей на лапу шину.

Отметим, что 31 декабря в Орловской области не было зарегистрировано ни одного пожара.

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