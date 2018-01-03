КСП: Жилье для орловских детей-сирот покупали по завышенным ценам

В Орле подвели итоги жилищной проверки.

Контрольно-счетная палата обнародовала краткий отчет об итогах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы «Стимулирование социального жилищного строительства Орловской области». Было отмечено «отсутствие системного подхода при реализации программы».

Общий объем проверенных средств составил около 415 миллионов рублей. Из них 145,5 миллиона рублей поступили из федерального бюджета, 249,5 млн — из областного. Остальные средства были выделены из бюджетов муниципальных образований. Сумма выявленного неэффективного использования средств составила около 5,3 миллиона рублей.

«Ненадлежащий анализ рынка недвижимости приводит к приобретению жилых помещений для детей-сирот не только по завышенным ценам, не отвечающим реальным предложениям, но и приобретению жилых помещений в населенных пунктах, где отсутствуют необходимая инфраструктура, социальные объекты и предложения на рынке труда», — говорится в отчете КСП.

В счетной палате считают, что реализация программы «представляет собой формальное освоение бюджетных средств и не выполняет достижение основных целей — оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по улучшению жилищных условий, повышение качества жизни отдельных категорий граждан и снижение социальной напряженности».