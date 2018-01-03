 

КСП: Жилье для орловских детей-сирот покупали по завышенным ценам

3.1.2018 | 12:24 Новости, Общество

В Орле подвели итоги жилищной проверки.

Контрольно-счетная палата обнародовала краткий отчет об итогах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы «Стимулирование социального жилищного строительства Орловской области». Было отмечено «отсутствие системного подхода при реализации программы».

Общий объем проверенных средств составил около 415 миллионов рублей. Из них 145,5 миллиона рублей поступили из федерального бюджета, 249,5 млн — из областного. Остальные средства были выделены из бюджетов муниципальных образований. Сумма выявленного неэффективного использования средств составила около 5,3 миллиона рублей.

«Ненадлежащий анализ рынка недвижимости приводит к приобретению жилых помещений для детей-сирот не только по завышенным ценам, не отвечающим реальным предложениям, но и приобретению жилых помещений в населенных пунктах, где отсутствуют необходимая инфраструктура, социальные объекты и предложения на рынке труда», — говорится в отчете КСП.

В счетной палате считают, что реализация программы «представляет собой формальное освоение бюджетных средств и не выполняет достижение основных целей — оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по улучшению жилищных условий, повышение качества жизни отдельных категорий граждан и снижение социальной напряженности».

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования