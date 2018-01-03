Орловцам предложили прогнать злых духов, экстрасенсов и колдунов

В Орловскую область доставили святыни из Ташкентской епархии.

Святыни из Ташкентской епархии были доставлены в Ахтырский кафедральный собор Орла. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. В наш город привезли ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского и икону святых Киприана и Иустины с частицами их мощей. Икона была написана на святой горе Афон.

— Священномученику Киприану и мученице Иустине молятся, чтобы прогнать злых духов от людей, защитить от вредного влияния экстрасенсов и колдунов, — пояснили в митрополии. — Святитель Лука, архиепископ Симферопольский, входит в сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской. В ковчеге находится частица мощей с правой руки святого.

До 5 января святыни пробудут в Ахтырском кафедральном соборе, после чего их на пять дней перевезут в Храм Иверской иконы Божией Матери. С 10 по 13 января они будут находиться в Богоявленском соборе, с 13 по 15 января – в храме святой блаженной Матроны Московской, с 15 по 20 января – в Спасо-Преображенском соборе Болхова и с 20 по 25 января — в Свято-Троицком храме Мценска.