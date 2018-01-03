Стало известно, на что чаще всего жалуются орловцы

В Роспотребнадзоре рассказали о работе с обращениями граждан.

По предварительным данным, в 2017 году в управление Роспотребнадзора по Орловской области поступило более 4 тысяч обращений, что на 14 процентов выше уровня 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Около 62 процентов обращений были связаны с вопросами в сфере защиты прав потребителей. Среди них 52 процента – это жалобы на товары ненадлежащего качества, 29 процентов – жалобы на неудовлетворительное качество предоставления услуг.

— Число обращений граждан по вопросам в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения превысило 35 процентов, — сообщили в Роспотребнадзоре. — При этом наибольшее количество обращений приходится на вопросы об условиях проживания в жилых помещениях (29 процентов), содержания территорий городских и сельских поселений (14), о питьевой воде и питьевом водоснабжении населения (8).

По обращениям граждан в минувшем году было проведено 18 проверок и 245 административных расследований, в ходе проведения которых было составлено 240 протоколов об административных правонарушениях.