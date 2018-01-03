В «Орелгортеплоэнерго» нашли нарушения на 280 млн рублей

КСП рассказала об итогах нашумевшей проверки.

Информация о результатах проверки в АО «Орелгортеплоэнерго» была озвучена на заседании коллегии Контрольно-счетной платы Орловской области. Оно прошло под председательством главы КСП Ивана Левина. В нем приняли участие высокопоставленные чиновники, в том числе руководители департаментов финансов и госимущества Елена Сапожникова и Ольга Платонова.

В КСП считают, что «Орелгортеплоэнерго» допустило неэффективное расходование средств, а также нарушения законодательства РФ и Орловской области на общую сумму 279,9 миллиона рублей. В частности, нарушения были выявлены «при осуществлении финансовых вложений временно свободных денежных средств в виде займов сторонним организациям». Отмечено, что такая практика носила систематический характер.

Напомним, что ранее Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении уволенного в ноябре гендиректора АО «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, с декабря 2015 года по июнь 2017-го Дорофеев заключил договоры займа с семью организациями. После этого «Орелгортеплоэнерго» перечислило им более 139 миллионов рублей. Данные Контрольно-счетной палаты согласуются с выводами следователей.

Как сообщили в КСП, остальные финансовые нарушения были выявлены при проведении строительства, реконструкции, и капитального ремонта теплоэнергетических объектов, а также при оплате командировочных расходов и оплате труда работников.