В Орле организаторов новогодних утренников уличили в нарушениях

Роспотребнадзор проверил новогодние елки, парки и клубы в Орле.

В Орловской области подвели первые итоги проверок площадок для проведения новогодних елок, утренников и других массовых новогодних мероприятий для детей. Площадки расположены на базе парков, спортивных сооружений, культурно-досуговых и развлекательных центров, клубов и домов культуры, а также «иных сооружений открытого и закрытого типов».

Как сообщили в региональном управлении Роспортребнадзора, всего было проконтролировано 73 объекта. Эксперты исследовали параметры микроклимата и искусственной освещенности, пробы питьевой воды и питание, в том числе сладкие подарки для детей. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 63 процентах случаев.

— Проведено 95 исследований проб кондитерских изделий, входящих в состав детских новогодних подарков, — рассказали в Роспотребнадзоре. – Из них 1,1 процента проб не соответствовало требованиям по маркировке. При этом исследованные образцы питьевой воды и пищевых продуктов отвечали нормативным требованиям показателям качества и безопасности.

Общий удельный вес исследований, не соответствующих нормативам по показателям искусственной освещенности, составил 0,7 процента. По итогам проверок был составлен 51 протокол и наложено 32 штрафа на общую сумму 161,6 тысячи рублей. Контроль за местами проведения массовых мероприятий для детей в дни новогодних каникул продолжается, подчеркнули в Роспотребнадзоре.