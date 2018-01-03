 

В Орле СК расследует дело о мошенничестве восьмилетней давности

3.1.2018 | 12:25 Новости, Происшествия

Сельскохозяйственная компания не заплатила водителю.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту преступления, совершенного восемь с половиной лет назад, сообщили сегодня в ведомстве.

15 июля 2009 года ООО «Кировское» заключило трудовое соглашение с водителем, пообещав ему за перевозку урожая с полей 3 тысячи рублей ежедневно. До сентября мужчина исправно выполнял свою работу, однако денег так и не увидел. В сумме набежало 116 тысяч рублей.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

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