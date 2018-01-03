 

В Орловской области 95 процентов саженцев оказались «поддельными»

3.1.2018 | 14:30 Новости, Общество

Россельхознадзор рассказал о качестве саженцев на рынках региона.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора, в 2017 году было проверено более 2090 партий (39,8 тысяч саженцев), которыми торговали на рынках. На 95 процентов посадочного материала продавцы не имели документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества. То есть дачникам буквально предлагали «кота в мешке».

Также было проконтролировано более 75 тысяч пакетиков семян овощных культур, которыми торговали в магазинах и на рынках. Выявлено 6,7 тысячи пакетов семян растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Еще около 6,5 тысячи пакетов оказались без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.

— Все семена, произведены на территории Российской Федерации, — отметили в ведомстве. — Партии семян, не включенные в госреестр, сняты с реализации.

По итогам проверок нарушители были оштрафованы.

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