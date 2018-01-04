 

Чиновники приостановили действие аккредитации орловской школы

4.1.2018 | 10:54 Новости, Образование

Соответствующий приказ издал областной департамент образования.

Документ был подписан 26 декабря руководителем департамента образования Татьяной Шевцовой. Она приказала приостановить действие государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровня основного общего образования, выданное в 2014 году Кутафинской средней школе Кромского района.

Причиной названо «выявление несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту». Действие аккредитации приостановлено до 30 апреля 2018 года.

Областному управлению контроля и надзора в сфере образования было поручено довести приказ до сведения прокуратуры Кромского района. Отделу образования администрации Кромского района приказано «принять меры по обеспечению прав и свобод участников образовательных отношений учреждения на период приостановления действия государственной аккредитации».

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