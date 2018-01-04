Долг Орловской области попытаются удержать на безопасном уровне

Утверждена долговая политика региона на три года вперед.

Правительство Орловской области утвердило долговую политику на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Как следует из документа, она «направлена на обеспечение сбалансированности областного бюджета, эффективное управление государственным долгом и снижение влияния долговой нагрузки на областной бюджет».

Основными целями названы поддержание объема долговых обязательств Орловской области на экономически безопасном уровне, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств и минимально возможной стоимости их обслуживания.

При этом документ допускает «принятие новых долговых обязательств исходя из принципа исполнения всех обязательств своевременно и в полном объеме, а также исходя из результатов исполнения бюджета». Кроме того, правительство распорядилось обеспечить прозрачность управления государственным долгом Орловской области.

Напомним, что на данный момент он превышает 16 миллиардов рублей. За последние четыре года долг увеличился вдвое и приблизился к критической отметке. Он почти сравнялся с годовым объемом собственных доходов региона. Кстати, одной из задач долговой политики станет замещение дорогих коммерческих кредитов более дешевыми бюджетными.

Работа по ее решению уже началась. Так, несколько дней назад пресс-служба губернатора объявила о том, что Орловская область получила бюджетный кредит в размере 4,129 миллиарда рублей и уже заместила им коммерческие. Это позволит в 2018 году сэкономить на обслуживании госдолга 300 миллионов рублей. По сниженной ставке Орловская область начала платить 27 декабря.